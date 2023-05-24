العرفي: ترشح مزدوجي الجنسية والأسماء الجدلية مثل سيف الإسلام يتصدر نقاط الخلاف بلجنة (6+6)

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن ترشح مزدوجي الجنسية، وبعض الأسماء الجدلية، مثل سيف الإسلام نجل الرئيس السابق معمر القذافي، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، يتصدر أبرز نقاط الخلاف بين أعضاء اللجنة،مشيرًا إلى أن هذا الخلاف لا يزال قائماً، ولم يتم حسمه بعد.

العرفي حذر في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” من تيارات وتشكيلات معينة في ليبيا، تستهدف إقصاء واستبعاد شخصيات محددة، الأمر الذي قد يعيدنا إلى المربع الأول، ويهدد العملية الانتخابية برمتها،معتبرا أن استبعاد أي شخصيات طامحة في الترشح للرئاسة من شأنه إثارة التساؤلات حول مدى تسليم الأطراف الفاعلة من الأفرقاء الليبيين بنتائج الانتخابات إذا أُجريت، مؤكداً أنه ما لم يتم الاتفاق على مشاركة الكل، فقد نعود إلى نقطة الصفر، وعلى الجميع أن يعمل من أجل إتاحة فرص الترشح لكل راغب في المنافسة، مع تقديم تعهدات وضمانات بقبول النتائج التي تسفر عنها عملية الاقتراع.

ونوه إلى أن هذه النقاط الخلافية لا تزال عالقة، وخصوصاً من جانب أعضاء مجلس الدولة في لجنة (6+6)،مشيرًا إلى إمكانية اللجوء إلى الخطة “ب” التي تعني تفعيل مبادرة البعثة الأممية، بتشكيل لجنة رفيعة المستوى من الفقهاء الدستوريين والقانونيين، لإعداد القوانين الانتخابية بصيغة يتوافق عليها الجميع.