“القطراني” يشكل لجنة لحصر الأعداد الحقيقية للأغنام والمواشي

الوطن | رصد

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء ” عليالقطراني”، بمربي الأغنام والمواشي ببلدية سلوق، بحضور وزير الدفاع “احميد حومه” لاستعراض آلية توزيع مادة الأعلاف ومقدار ماوصل من مادة الأعلاف والتي وصلت 100 ألف طن للمنطقة الشرقية والجنوبية وطرابلس منمجمل 300 ألف طن المقدرة في القرار، وبأن اغلب البلديات استلمت الحصص المخصصة لها عن طريق اللجان الفرعية بها.

وأعرب المجتمعون من مربي الأغنام عن ترحيبهم بالدعم المقدم من الحكومة والذي كان له الأثر الإيجابي في تخفيض أسعار الأعلاف فيالسوق الموازي ، والدعم المقدم للمربين لشراء مادة الأعلاف وبالنسبة المقدرة للدعم والتي وصلت 50٪ من قيمة السلعة.

هذا وتطرق الإجتماع إلى بعض الاحتياجات مثل حفر الآبار في المناطق النائية لأجل سقاية المواشي وتوفير مضخات ومولدات كهربائيةلتشغيلها.

من جهته اكد “القطراني” على تشكيل لجنة من وزارة الزراعة للمرور على البلديات لحصر الأعداد الحقيقية للأغنام والمواشي، وشاكراًللنظام المتبع لآلية التوزيع في بلدية سلوق واعطى تعليماته بتوريد مولد كهربائي واحتياجات المناطق المستهدفة ببلدية سلوق .