نجلاء المنقوش: تسهيل تأشيرة دخول الليبيين أمريكا يشير لاستقرار البلاد ويعزز علاقات الدولتين

علقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية نجلاء المنقوش، على إعلان السفارة الأمريكية ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، عن تسهيل إجراءات حصول المواطنين الليبيين على تأشيرة دخول متعددة للولايات المتحدة لمدة عام.

وقالت عبر حسابها بموقع تويتر، إن الإعلان يشير إلى استقرار بلادنا ويعزز علاقاتنا مع الدول الصديقة، مشيرة إلى أن هذا التطور هو خبر سار للطلبة الليبيين الراغبين في الدراسة بالجامعات الأمريكية.

من جهة أخرى قالت وزارة الخارجية إن إعلان السفارة الأمريكية جاء بالتعاون مع حكومة الوحدة، موضحة أنه يمكن للمواطنين الليبيين والأمريكيين الذين تتوفر فيهم الشروط الخاصة بالسفر بغاية الأعمال أو السياحة الحصول تأشيرة بسنة واحدة متعددة الرحلات.

وأضافت أنه تم توحيد رسوم التأشيرة وإلغاء رسوم المعاملة بالمثل بالكامل للمواطنين الليبيين، وسيحصل الطلبة من البلدين الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على تأشيرة طالب على تأشيرة بسنة متعددة الرحلات.

من جهتها وصفت السفارة الأمريكية هذا القرار بأنه نقلة نوعية مقارنة بالصلاحية الحالية للتأشيرة بثلاثة أشهر مع رحلة واحدة.

وأشارت إلى توحيد رسوم التأشيرة وإلغاء رسوم المعاملة بالمثل بالكامل للمواطنين الليبيين، مضيفة أنه سوف يحصل الطلبة من البلدين الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على تأشيرة طالب على تأشيرة بسنة متعددة الرحلات، بينما كانوا يحصلون في السابق على تأشيرة صالحة لرحلة دخول واحدة.

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وأكدت السفارة الأمريكية أن هذه التغييرات المهمة ستعمل على تسهيل السفر المشروع للأغراض الدبلوماسية والدراسية والثقافية والأعمال، والأهم من ذلك هو أنها سوف تعمق العلاقات المباشرة بين مواطني البلدين.