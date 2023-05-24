خلال زيارته إيطاليا..الحداد يناقش بعض الاتفاقيات في مجال التدريب والتعاون المشترك

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ناقش رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، مع رئيس أركان الدفاع الإيطالي الأدميرال كافو دراجوني بعض الاتفاقيات في مجال التدريب والتعاون المشترك.

واستعرض الحداد خلال زيارته إلى الجمهورية الإيطالية أمس الأول الإثنين وعقد اجتماعاً بمقر أركان الجيش الإيطالي “بالازو ديفيزا”، بعض العوائق وإمكانية معالجتها.

وبحث رئيس الأركان خلال زيارته وزارة الدفاع ولقائه وزير الدفاع الإيطالي غويديو كروسيتو كل الاتفاقيات التي تخص المؤسستين العسكريتين الليبية والإيطالية.

وناقش الحداد كروسيتو مدى التعاون المشترك في جميع المجالات العسكرية “البرية والبحرية والجوية والطب العسكري”، والعوائق والحلول.