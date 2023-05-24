وزيرا الداخلية والعمل يناقشان سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين

ناقش وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبو زريبة مع وزير العمل والتأهيل المُهندس عبدالله الشارف، سُبل تَعزيز التعَاون بين الوَزارتين فِيمَا يتعلق بِتَنظيم سُوق العمل وَضمان حصُول الموظفين على حقوقهم القَانُونية.

كما تطرق اللقاء إلى مُناقشة فائض الملاك الوظيفي للمُوظفين المدنيين التَابعين لِوَزارة الداخلية، وَالتركيز على حل المشاكل وَالصعُوبات التي تُواجه الملاك الوَظيفي فضلا عن إجراءات تنظيم العمالة الوافدة وضمانها في سوق العمل بطريقة قانونية ومنظمة تحت رعاية الوزارتين