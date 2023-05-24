يونسيف ووزارة التعليم ينفذان مشروع بناء 4 فصول دراسية بالجنوب

أعلنت منظمة اليونيسف في ليبيا، انتهاء بناء أربعة فصول مدرسية جاهزة في مدرسة تقروتين بوادي عتبة، جنوب ليبيا، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة، وذلك ضمن دعم المنظمة للنهوض بالتعليم بمناطق الحنوب.

وتم تصميم الفصول الدراسية الجاهزة لتوفير مساحات تعليمية أساسية للطلاب ومجهزة بالمرافق والموارد الحديثة والتي تستوعب ما مجموعه 120 طالب وطالبة.

واعتبرت المنظمة الدولية، أن هذا المشروع يمثل جزءاً من التزام اليونيسف بدعم وزارة التربية والتعليم في جهودها لتحسين الوصول إلى التعليم في جميع أنحاء المنطقة بما يتماشى مع استراتيجية أكبر لتعزيز البنية التحتية التعليمية وخلق بيئات تعليمية شاملة للأطفال الأكثر احتياجاً.