الدبيبة يشرف على توزيع الدفعة الثانية من السيارات المخصصة لفئة ذوي الإعاقة المقدرة بـ3000 سيارة

ليبيا – أشرف رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة على توزيع الدفعة الثانية من السيارات المخصصة لفئة ذوي الإعاقة المقدرة بـ3000 سيارة.

وبحسب منصة “حكومتنا” أجريت الاحتفالية في طرابلس، الثلاثاء، ووُزّعت 50 سيارة كعدد رمزيّ للمستفيدين الذين مثلوا مختلف المدن الليبية.

وتعهد الدبيبة في كلمته، باستمرار مشروع دعم السيارات لذوي الإعاقة، مؤكدا أن الحكومة قد أعطت أولوية لهذه الفئة بتفعيلها المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف أن الحكومة خصصت، فيما سبق، 450 منحة زواج لشريحة ذوي الإعاقة، وزيادة مرتباتهم بنحو 45%.

يُشار إلى أن الدبيبة أشرف على توزيع 2300 سيارة كدفعة أولى في مايو العام الماضي، خدمةً للفئات المختلفة من هذه الشريحة.