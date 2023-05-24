خلال لقائه السفير.. الكوني يبحث هاتفياً مع الرئيس النيجيري تعزيز أمن الحدود والتجارة

الوطن| رصد

بحث النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، ظهر اليوم الأربعاء، مع رئيس دولة النيجر، محمد بوعزوم، خلال اتصال هاتفي، سبل تطوير علاقات البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في مجال أمن الحدود، والاقتصاد والتجارة، والعمل على استكمال الطريق الرابط بين البلدين، والذي سيساهم بشكل كبير في زيادة التبادل التجاري بين ليبيا والدول الافريقية .

وأكد الكوني أن ليبيا والنيجر، تربطهما علاقات استراتيجية، وتكامل ثقافي وحضاري عبر التاريخ، معرباً عن أمله في المزيد من التنسيق اللوجستي، والأمني لتعزيز الأمن وتسهيل حركة التنقل الطبيعية، من أجل تطوير فرص التنمية والتبادل الاقتصادي بين البلدين، والمساهمة في خلق نهضة اجتماعية واقتصادية واستقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء الكوني مع سفير النيجر لدى ليبيا، إسياد أغ كاتو، حيث أكد أن ليبيا تشكل نقطة الارتكاز لأمن المنطقة والقارة، معتبرًا أن استقرار ليبيا هو مصدر امان لكامل دول الجوار.