مربي الأغنام والمواشي ببلدية سلوق يشيدون بدعم الحكومة الليبية المكلفة للأعلاف

عقد نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة علي القطراني، اليوم الأربعاء، اجتماع مع مربي الأغنام والمواشي ببلدية سلوق، بحضور وزير الدفاع احميد حومه، بمكتبه بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن المجتمعون من مربي الأغنام أعربوا عن ترحيبهم بالدعم المقدم من الحكومة والذي كان له الأثر الإيجابي في تخفيض أسعار الأعلاف في السوق الموازي، والدعم المقدم للمربين لشراء مادة الأعلاف وبالنسبة المقدرة للدعم والتي وصلت 50٪ من قيمة السلعة.

كما استعرض الاجتماع آلية توزيع مادة الأعلاف وعن مقدار ما وصل من مادة الأعلاف والتي وصلت 100 ألف طن للمنطقة الشرقية والجنوبية وطرابلس من مجمل 300 ألف طن المقدرة في القرار، وبأن أغلب البلديات استلمت الحصص المخصصة لها عن طريق اللجان الفرعية بها.

كما تطرق الاجتماع إلى بعض الاحتياجات مثل حفر الآبار في المناطق النائية لأجل سقاية المواشي وتوفير مضخات ومولدات كهربائية لتشغيلها.

وأكد نائب رئيس الحكومة النائب خلال الاجتماع على تشكيل لجنة من وزارة الزراعة للمرور على البلديات لحصر الأعداد الحقيقية للأغنام والمواشي، مشيداً بالنظام المتبع لآلية التوزيع في بلدية سلوق وأعطى تعليماته بتوريد مولد كهربائي واحتياجات المناطق المستهدفة ببلدية سلوق.

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في ختام الاجتماع قدم مربي الأغنام والمواشي درع تكريم وشهادة شكر وتقدير لنائب رئيس الحكومة تقديراً لجهوده ودعمه المتواصل لشريحة مربي الأغنام.