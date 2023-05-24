سقوط طائرة عمودية بالقرب من مشروع السرير الزراعي ونجاة ركابها جميعًا

أخبارليبيا24

سقطت اليوم الأربعاء، طائرة عمودية بالقرب من مشروع السرير الزراعي جنوب شرق ليبيا، ونجاة طاقمها ومن على متنها.

وأكد مصدر مطلع لـ”أخبارليبيا24″ أن الطائرة العمودية سقطت بعد إقلاعها من حقل السرير أثناء عودتها إلى مدينة بنغازي.

وأضاف المصدر، انه جرى نقل من على متنها إلى حقل مسلة لتلقي الإسعافات الأولية والخدمات الصحية والرعاية الصحية اللازمة.

وأوضح المصدر ذاته أن طائرة “أنتينوف” أقلعت قبل قليل من بنينا إلى مطار مسلة للعودة بطاقم الطائرة التي سقطت ومن على متنها، لاستكمال العلاج في إحدى المصحات الخاصة بمدينة بنغازي.