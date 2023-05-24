النيابة تعلن إحباط تهريب أغذية لا تصلح للاستهلاك البشري

أعلن مكتب النائب العام، إحباط عملية تهريب مواد غذائية لا تصلح للاستهلاك البشري إلى البلاد.

جاء ذلك عقب ضبط عناصر قسم مكافحة التهريب والمخدرات فرع طبرق كمية من أمعاء الحيوانات، قبل طرحها في السوق المحلي، حيث باشر وكيل نيابة مكافحة الفساد في نطاق دائرة محكمة استئناف طبرق، التحقيق في الواقعة، ليتبين أن المادة الغذائية غير صالحة للاستهلاك البشري ومدرجة على قائمة المواد الممنوع توريدها؛ إلا أن المتهم تعمد تهريبها إلى الداخل لتلافي عقبة افتقادها للاشتراطات المقررة.