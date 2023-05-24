بعد حفتر وقبل الدبيبة.. الحداد يبحث التعاون العسكري مع الطليان في روما

استقبل رئيس أركان الدفاع الإيطالي كافو دراجوني، رئيس أركان قوات حكومة الوحدة محمد الحداد، والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة لإيطاليا، لمناقشة بعض الاتفاقيات في مجالي التعاون العسكري والأمني.

وركز المركز الإعلامي لرئاسة أركان قوات حكومة الوحدة، على مراسم الاستقبال الرسمية التي حظي بها الحداد، فبين أنه قام باستعراض طابور الشرف لبعض من القيادات العسكرية التابعة لرئاسة أركان الدفاع الإيطالية، واستعرض رئيس الأركان الإيطالي طابور الوفد المرافق لرئيس الأركان العامة، بعد وعزف النشيد الوطني للدولتين.

وعقد الطرفان اجتماعا بمقر أركان الجيش الإيطالي “بالازو ديفيزا”، ناقش فيه الطرفان بعض من الاتفاقيات في مجال التدريب والتعاون المشترك وبعض العوائق وإمكانية معالجتها.

وقام الحداد، رفقة رئيس أركان الدفاع الإيطالي، بزيارة إلى وزارة الدفاع الإيطالية، وكان في استقبالهما وزير الدفاع الإيطالي “غويديو كروسيتو”، وبحث معهما كل الاتفاقيات التي تخص المؤسستين العسكريتين الليبية والإيطالية، ومدى التعاون المشترك في جميع المجالات العسكرية “البرية والبحرية والجوية والطب العسكري”، والعوائق والحلول.

وعقب الإجتماع تبادل الطرفان الدروع والهدايا، وأخذ الصور التذكارية، ثم أتجه رئيس الأركان والوفد المرافق له، رفقة رئيس أركان الدفاع الإيطالي، إلى مأدبة غداء على شرف رئيس أركان الدفاع الإيطالي… وفقا لإعلام أركان حكومة الوحدة.

يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد أيام قليلة من يارة مشابهة قام بها قائد الجيش خليفة حفتر لإيطاليا، وسبقت زيارة مرتقبة سيقوم بها رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة خلال الأيام القادمة إلى روما.