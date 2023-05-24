الحداد يزور روما ويبحث مع وزير الدفاع الإيطالي مجالات التعاون العسكري بين البلدين

ليييا – قام رئيس الأركان العامة التابعة للمجلس الرئاسي الفريق أول ركن محمد الحداد، رفقة وفد عسكري رفيع المستوى،الإثنين، بزيارة لوزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش الإيطالي.

الحداد التقى خلال الزيارة بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان بوزير الدفاع الإيطالي غويديو كروسيتو، ورئيس أركان الدفاع الإيطالي الأدميرال كافو دراجوني.

كما عُقد خلال الزيارة عدة اجتماعات ناقش خلالها عدة مواضيع تخص مجالات التعاون العسكري مع الجمهورية الإيطالية، منها التدريب، وأمن السواحل، وظاهرة الهجرة غير الشرعية وسبل الحد منها، وظاهرة التهريب،

وتوسيع نطاق عمل لجنة التعاون المشتركة وفريق الدعم الفني في ليبيا، والعديد من مجالات التعاون التي تخدم الجانبين.

واختتم الحداد مهمته بزيارة السفارة الليبية بجمهورية إيطاليا، حيث كان السفير مهند يونس في مقدمة مستقبليه،وبإشادة من رئيس الأركان العامة بالدور التي تلعبه السفارة الليبية، هادفة لارتقاء عمق الصداقة والتعاون بين البلدين، واعتبارها جسراً لهذا التعاون.