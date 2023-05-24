شكشك وبوراس يشاركان في دعم استقلالية الأجهزة العليا للرقابة العربية

الوطن| رصد

شارك رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، وعضو مجلس النواب، ربيعة أبو راس في اختتام ندوة “دعم استقلالية الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية” التي استضافها ديوان المحاسبة القطري، ليومين متتاليين، بالتعاون مع مبادرة تنمية الانتوساي، والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الارابوساي).

وناقشت الندوة النتائج التي حظيت بمداخلات من قبل ممثلي البرلمانات العربية، بالإضافة إلى مناقشة تحديد الأولويات المطلوبة لمعالجة فجوات الاستقلالية، باعتبارها من المتطلبات الرئيسة خلال الفترة القادمة، ضمن الخطة الاستراتيجية القادمة على مستوى منظمة الارابوساي.

وتطرقت الندوة إلى تنسيق جهود الأجهزة في هذا المجال، بالتعاون مع لجنة بناء القدرات بالارابوساي، وتقديم مقترح يمثل خارطة طريق للعرض بالاجتماع القادم ليعتمد من قبل الأجهزة.