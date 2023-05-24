مصر: نرحب بجهود لجنة 6+6 ونتطلع لاستيفاء الإطار القانوني اللازم لإجراء الانتخابات الليبية

رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم الأربعاء، بجهود لجنة 6+6 المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والدولة الليبيان، وإعلانها عن تواصلها إلى توافق كامل حول قوانين الانتخابات.

وأعربت وزارة الخارجية في بيانها عن تطلع مصر إلى مواصلة مجلسي النواب والدولة ولجنة 6+6 لمهامهم من أجل استيفاء الإطار القانوني اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت في ليبيا، والتزاماً بالملكية الليبية للحل، وبما يتيح المجال أمام الشعب الليبي الشقيق لتحقيق تطلعاته وبناء مستقبله.

وكانت لجنة 6+6 أعلنت أمس الثلاثاء عن تحقيقها توافقاً كاملاً بخصوص النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة.

كما أعلنت اللجنة عن توافقها على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية.

وأكدت لجنة 6+6 حرص أعضائها وحرص زملائهم في مجلسي النواب والدولة على استكمال إعداد مشاريع القوانين الانتخابية المختلفة، بما يحقق التوصل إلى إطار تشريعي توافقي وشامل للانتخابات في ليبيا، وذلك بتشاور مستمر مع الهيئات القضائية والجهات الفنية المتمثلة في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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ولفتت لجنة 6+6 انتباه الرأي العام إلى أنه وقبل دخول قوانين الانتخابات حيز النفاذ وحتى لا يتم مصادرة آمال الليبيين فإن الواقع الليبي الحالي يفرض تغليب مصلحة المواطن الليبي على كل الحسابات الضيقة وذلك من خلال تعزيز الثقة المتبادلة والإرادة السياسية المشتركة عبر تشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاقات الانتخابية في كل البلاد وتتعامل معها بشكل مسؤول وشفاف.