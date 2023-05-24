رئيس الكونجرس التباوي مع مسؤول دبلوماسي فرنسي الأوضاع السياسية في ‎ليبيا

التقى رئيس الكونجرس التباوي عيسيى عبدالمجيد بالعاصمة الفرنسية باريس نائب رئيس إدارة شؤون الشرق الأوسط و شمال إفريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية، وذلك في إطار الجولة الذي يقوم بها إلى دول اتحاد الأوروبي.

وخلال الاجتِماع ناقش الطرفان الأوضاع السياسية في ‎ليبيا، واتفقا على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في كل أنحاء ليبيا ودعم جهود المبعوث الأممي ولجنة 5+5.

كما اكدا ضرورة مشاركة ممثلين عن الجنوب الليبي في الحوار الأمني لتقديم الاستشارات والحلول بالوضع الأمني والعسكري هناك خاصة فيما يتعلّق بالهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة وغيرها و وضع الحلول المناسبة لها.‏

إضافة إلى ذلك أكدا على ضرورة توحيد الجهود لخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة، تمهيدا لتوحيد المؤسسات الأمنية للوصول للاستقرار في الجنوب الليبي وينعكس ذلك علي الاستقرار في ليبيا ودول الجوار عامة.