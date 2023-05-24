باكستانيين وسوريين..أمن طبرق تضبط شخص يهرب مهاجرين لنقلهم عبر البحار إلى أوروبا

أخبارليبيا24

كشفت مديرية أمن طبرق القبض على شخص مهرب يمتهن نقل المهاجرين تمهيداً لنقلهم عبر البحار إلى أوروبا.

وأوضح مكتب الإعلام في مديرية الأمن أنه خـلال دوريـات اعتياديـة لقسـم البحـث الجنائـي بمديريـة أمـن طبــرق تم ضبـط قائـد مركبـة نوع هونداي سوناتا سوداء اللون يحمـل مهاجريـن غيـر شرعييـن.

وأفاد مكتب الإعلام أن المهاجرين كانـوا فـي طريقهـم إلـى مدينـة أمساعـد حيث تنتظرهـم العصابـات الإجراميـة لنقلهـم عبـر البحـر بـزوارق إلــى أوروبـا.

وذكر المكتب أنه تـم الاشتبــاه بقائـد المركبـة أثناء الدورية وعنـد توقيـفه حـاول قائدهـا الفـرار فتمـت مطـاردته وإيقافهـ بإعـداد كميـن له حيــث تـم ضبطـه رفقة خمـس أشخــاص مـن الجنسيتيــن (الباكستانيـة) و (السوريـة) بالمركبـة.

ولفت مكتب الإعلام إلى أنه تـمت إحالـة قائـد المركبـة ومـن معـه إلى قسـم البحـث الجنائـي للاستــدلال معهــم.

وكشف المكتب أنه مـن خـلال الاستـدلال تبيـن بأن قائـد المركبـة يُدعـى (حـ.صـ.حـ) بالـغ مـن العمـر(36) عـام ليبـي الجنسيـة، اعتــرف بأنــه متفـق مـع شخــص سـوري الجنسيــة لنقلهــم إلــى مدينــة امساعـد وفـي انتظارهـم العصابـات الإجراميــة لنقلهــم عبــر البحــر بــزوارق إلــى أوروبــا.

وبي مكتب الإعلام أنهم اعترفـوا بمـا نسـب إليهـم وتـم إيداعهــم بالحجـز لاستكمـال الإجـراءات القانونيـة اللازمـة تمهيــداً لإحالتهــم إلــى النيابــة العامــة للاختصــاص والتصــرف.