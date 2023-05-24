الزادمة وأبوزريبة يبحثا مكافحة التهريب وَالهجرة غير الشرعية

أخبارليبيا24

بحث نائب رئيس الوزراء في الحكومة الليبية سالم الزادمة، اليوم الأربعاء، مع وزير الداخلية عصام أبوزريبة، مكافحة التهريب وَالهجرة غير شرعية وَتحسين الخدمات الحكومية وَتعزيز الاِستقرار الأمني.

وناقش الجانبان خلال اللقاء في مقر وزارة الداخلية في بنغازي عدد مِن القضايا الهامة، بِما فِي ذلك تحسين الخدمات الأمنية، والمواضيع المُتعلقة بِالأمن وَالسلامة العَامة فِي المنطقة الجنوبية.

وتطرق الاجتماع إلى كيفية مُواجهة التحديات الأمنية الجديدة بالمنطقة الجنوبية، وَالصعُوبات التي تُواجه مُنتسبي وَزارة الداخلية أثناء مُمارسة مهامهم وَالعمل على تَذليلها بِما يُساهم فِي إنجاح وَتعزيز الأمن.

وَأثنى الزادمة على جهُود وَزير الذاخلية وَعناصر الشُرطة وَالأمن التي يبذلونها للاِرتقاء بِالوَزارة وَالحفاظ على اِستقرار المنطقة.

وَأكدَ أبوزريبة فِي نهاية اللقاء على سعيه لِفرض الأمن وَالنهوض بِالمديريات وَالأجهزة الأمنية فِي المنطقة الجنوبية، وَالعمل على توفير اِحتياجات رجال الأمن.