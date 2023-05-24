حكومة الدبيبة تحتفي بتسهيل امريكا منح الليبيين تأشيرة دخول متعددة

احتفت حكومة الوحدة، بإعلان السفارة الأمريكية اتخاذ خطوات جديدة في تسهيل دخول الليبيين لأنريكا، إذ أعلنت السفارة أنه يمكن لليبيين الذين يرغبون في زيارة الولايات المتحدة الحصول على تأشيرة دخول متعددة لمدة عام واحد.

واعتبرت حكومة الوحدة، أن بينها وبين السلطات الأمريكية، أسفر أخيرا عن تغيير في مستوى قواعد المعاملة بالمثل لبعض التأشيرات الليبية والأمريكية، بما يسهم في تسهيل السفر المشروع لليبيين، وتوطيد العلاقات المباشرة بين مواطني البلدين.. وفقا لما نشرته عبر منصة حكومتنا.

فيما غردت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، على حسابها بتويتر، أن إعلان السفارة الأمريكية تسهيل إجراءات حصول المواطنين الليبيين على تأشيرة الدخول لأمريكا، يُشير إلى استقرار البلاد، ويُعزّز علاقاتنا مع الدول الصديقة.