تفاصيل بشأن سقوط طائرة عمودية تقل 9 عسكريين قرب مشروع السرير الزراعي

كشفت وسائل محلية تفاصيل بشأن سقوط طائرة عمودية اليوم الاربعاء، وتقل 9 عسكريين قرب مشروع السرير الزراعي جنوب شرق ليبيا.

وأكد مصدر مطلع بحسب وسائل اعلام محلية، أن الطائرة العمودية سقطت بعد إقلاعها من حقل السرير أثناء عودتها إلى مدينة بنغازي نتيجة عطل فني دون تسجيل ضحايا ونجاة الطاقم بالكامل.

وأضاف المصدر، انه جرى نقل من على متنها إلى حقل مسلة لتلقي الإسعافات الأولية والخدمات الصحية والرعاية الصحية اللازمة.

وأوضح المصدر ذاته أن طائرة “أنتينوف” أقلعت قبل قليل من بنينا إلى مطار مسلة للعودة بطاقم الطائرة التي سقطت ومن على متنها، لاستكمال العلاج في إحدى المصحات الخاصة بمدينة بنغازي.