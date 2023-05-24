الجامعة العربية تجدّد دعمها لجهود المصالحة الوطنية في ليبيا

أكّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، أن الجامعة العربية تدعم كافة الجهود التي من شأنها المضي قدما بالمصالحة الوطنية ودفع العملية السياسية في ليبيا بما يفضى إلى الحفاظ على وحدة البلاد.

وشدد أبو الغيط، خلال مباحثات بالقاهرة مع نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى عبدالله اللافي، على أهمية إحلال الأمن والاستقرار في ليبيا وإنهاء التواجد العسكري الأجنبي بها ودمج الميليشيات المسلحة،وبحسب بيان للجامعة، شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات التي تشهدها الساحة الليبية.

كما تناول اللقاء تطورات العملية السياسية في ليبيا، وجهود إتمام مشروع المصالحة الوطنية والخطوات المقبلة في هذا الشأن، ورحب أبو الغيط بجهود المجلس في هذا الشأن معربا عن دعمه للجهود الساعية لتحقيق المصالحة الوطنية، وإتمام العملية السياسية انتهاءً بالانتخابات الوطنية التي تتيح إحلال الاستقرار الدائم في البلاد.