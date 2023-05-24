رؤية توضح موعد عيد الاضحى المبارك لعام 1444 هـ

أوضحت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته بشأن موعد عيد الاضحى المبارك لعام 1444 هـ 2023 م وموعد أول أيام شهر ذي الحجة فلكياً، من أجل معرفة موعد عيد الأضحى لتنظيم بعض الأمور الحياتية، بما يتناسب مع موعد عطلة العيد.

وبحسب بيان صادر عنها، أكدت المؤسسة أن يوم الإثنين 19 – 6 – 2023 سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1444هـ.

وأضافت المؤسسة أن يوم الثلاثاء 27 – 06 – 2023 يوم عرفة، ويوم الأربعاء 28 – 6 – 2023 أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ، وذلك بناء على حساب زمن مكث القمر بعد غروب شمس يوم التحري.

وكانت لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة ليبيا ودار الافتاء في طرابلس، أعلنت أن غرة شهر ذو القعدة 1444 هجري يصادف يوم الأحد الموافق 21 / 05 / 2023م وهو أول أيام شهر ذي القعدة لعام 1444هـ