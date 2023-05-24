ليبيا.. رئيس تشكيل عصابي يقيم بتركيا يعرض رشـوة عقب ضبط مروج مخـدرات

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاربعاء، عن تمكن من جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط شخص ضمن تشكيل عصابي يرأسه شخص ليبي الجنسية يقيم بدولة تركيا .

و من خلال رصد وتتبع مروجي المخدرات وبناءً على ورود معلومات مصدرية بدولة تونس عن وجود تشكيل عصابي يرأسه شخص ليبي الجنسية يقيم بدولة تركيا ويقوم بترويج المخدرات داخل ليبيا عن طريق اشخاص يتعامل معهم.

وباشر أعضاء قوة المهام الخاصة بالجهاز عمليات البحث والتحري ؛ واسفرت الجهود عن ضبط شخص من ضمن هذا التشكيل وبحوزته عدد بلحتين من مخدر الكوكايين داخل مركبته .

وبالاستدلال معه اعترف بوجود عدد 6 بلحات أخرى من مخدر الكوكايين داخل منزله فتم الانتقال للمنزل؛ وفور وصول أعضاء القوة تعرضوا لاطلاق نار من بعض الخارجين عن القانون وتعامل أعضاء القوة معهم ولاذا المجرمين بالفرار.

وتم ضبط المخدرات الموجودة داخل المنزل وبلغ إجمالي ما تم ضبطه عدد (( 8 بلحات )) ؛ هذا وقام رئيس التشكيل العصابي المتواجد بتركيا بعرض رشوة بقيمة 50٫000 د ل .

واتخذت كافة الاجراءات القانونية حيال المقبوض عليه وأحالته إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص .

هذا ولازال البحث والتحري مستمرين لضبط باقي التشكيل.