ملاحقة سيارة مشبوهة تسفر عن ضبط مطلوبين في بنغازي

أفادت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاربعاء عن تمكن “مركز شرطة المدينة” من القبض على شخصين من مروجي حبوب الهلوسة ومادة الحشيش المُخدرة بمنطقة سيدي إخريبيش.

وفي إطار الخطة المُعدة من قبل السيد رئيس مركز شرطة المدينة عميد محمود احبيش وتنفيذاً لتعليمات السيد مدير أمن بنغازي اللواء نوريالساعدي بمحاربة آفة المخدرات والقضاء عليها .

وأثناء تجوال أعضاء التحريات بالمركز بإمرة رئيس وحدة التحريات ملازم أول عبد القادر العبيدي حسب الخطة المعدة تم الإشتباه بمركبة آلية نوع كيا بيكانتو معتمة بالكامل لاتحمل لوحات معدنية بمنطقة سيدي اخريبيش .

وتم ملاحقتها وضبطها بشارع الشريف وعلى متنها شخصين وبتفتيش المركبة إحترازياً تم العثور على عدد 5 قطع من مادة الحشيش المخدرة وكذلك 3 أقراص من حبوب الهلوسة نوع ترامادول .

وتم الإنتقال بهم إلى المركز بالإستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى ع.ج.ع ليبي الجنسية والثاني يُدعى م.س.م وإعترفا بالإتجار بالمخدرات .

وبالتعميم عليهم لدى غرفة العمليات الرئيسية اتضح انهم مطلوبون لدى النيابة العامة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى جهات الإختصاص …