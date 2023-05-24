درنة .. تفاصيل صادمة بالقبض على امرأة تعرض مواد مخـلة بصفحات التواصل

أفادت مديرية أمن درنة، عن تمكن الاجهزة الأمنية من ضبط ثلاثة اشخاص بتهم توزيع والتحريض على الابا حية والدعـ.ـارة .

وبالتفاصيل وردت الى قسم البحث الجنائي درنه معلومات بوجود امراة تقوم بتوزيع وتحريض مواد اباحية عبر صفحات التواصل الاجتماعي وتحريض النساء علي الدعـ.ـارة وممارسة الجـ.ـنس معها (السـ ـحاق)، حسب مديرية الأمن .

وعليه تم تكليف اعضاء التحريات لتأكيد على المعلوميه وتم رجوع اعضاء التحريات وتم تأكيد المعلومية السابقة حيث تم تحديد هويتها ومكان اقامتها ورقم هاتفها وعليه تم عرض اوراق المحضر الي النيابة العامة .

وتم ضبط المتهمة داخل عيادة للحجامه وهي تدعي : خ.ح.أ ؛ ابنة : م ؛ مواليد 88 ليبية متزوجة المهنة : ربت بيت مقيمة في البلاد وتم تحريز هاتفها وتم تفتيشه ووجد مقاطع صوتيه ومقاطع فيديو لها مخله بالاداب العامة والشرف .

وبالاستدلال معها اعترفت لما نسب اليها وافادت بوجود امرأة اخرى تمارس معها الرذيلة سحاق وحددت مكان اقامتها كما افادة ايضا على رجل مصري مقيم معها هجرة غير شرعية ويمارس الجنس معها .

وعليه تم اخذ تأشيرة من النيابة العامة بمداهمتهم حيث تم ضبط كلا” من :

1- المدعوه : ن.ر.ط ؛ ابنة : نازيها مواليد 81 المهنة : ربت بيت ليبية مطلقة مقيمة بمنطقة بومنصور

2- المدعو : ت.م.ب ابن : ف مواليد 81 مصري الجنسية المهنة : نجار مسلح مقيم بشارع الحشيشه

وبالإستدلال معهم اعترفت الاوله لما نسب اليها اما الثاني اعترف بعلاقة غراميه منذ 5 اشهر معها

واتخذت كافة الاجراءات القانونية حيالهم واحيلت القضية الى النيابة العامة بتاريخ 16-5-2023 وقيدت تحت رقم 264/2023

بتهمة :

1- توزيع وتحريض مواد اباحية

عبر صفحات التواصل الإجتماعي

2- تحريض على الدعارة

3- مواقعة