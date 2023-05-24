حصاد نشاطات المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني خلال العام 2022

انطلاقا من الدور المناط بالمركز الليبي للدراسات الإستراتيجية والأمن الوطني في القيام بالدراسات والبحوث التي تهم الشأن العام على الصعيدين المحلي والدولي وكذلك تقديم المقترحات والمشورات في السياسات والإستراتيجيات العامة وتقديم البدائل والحلول للمشاكل التي تعيق مسار الدولة للمضي قُدماً في تحقيق التنمية والعدالة وصولا لرفاهية أبناءها.

ويسعى المركز لتحقيق جملة من الأهداف:

تصميم وإنشاء قاعدة بيانات متطورة ومتكاملة للدولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالأمن الوطني. رصد ومتابعة المتغيرات والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية محليا وتأثرها وتأثيرها إقليميا ودوليا، ودراستها وتحليلها، واستشراف المشاكل وتقدير المواقف بشأنها، واقتراح الحلول المناسبة لها. إعداد البحوث والدراسات النظرية والعلمية المتعلقة بخطط ورؤي رئاسة الحكومة، وإبداء الرأي الاستشاري بشأنها. المساهمة في إعداد الخطط التدريبية في المجالات الأمنية المختلفة، خاصة مجالات الأمن الوطني. بناء علاقات تعاون وثيقة مع مراكز ومؤسسات بحثية محلية ودولية أخري. نشر الوعي الاستراتيجي والأمني، ودعم القيادات العليا وتعزيزها في اتخاد قرارات هادفة وناجحة. المساهمة عي إعداد وتقييم الخطط الأمنية التي تعزز الأمن الوطني في استقرار الدولة.

ويطمح المركز بأن يكون بيت خبرة من خلال أعضائه المنتسبين إليه (أكاديميين / مهنيين / مختصين) الذين يتمتعون بالخبرة والقدرة على الدراسة والتحليل للمجريات التي تحدث محلياً ودولياً وإحالتها إلى مراكز اتخاذ القرار في الدولة الليبية للوصول إلى دولة (عادلة…امنة…رائدة).

وأقام المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني خلال العام 2022 العديد من المناشط في مختلف المجالات من ورش عمل وجلسات حوارية ودورات تدريبية وتوقيع اتفاقيات وعقد اجتماعات وإصدار مطبوعات.

وفي هذا التقرير نستعرض حصاد أهم نشاطات المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية خلال العام 2022.

شهر يناير 2022

في 1 يناير صدر العدد الثالث من صحيفة الرؤية التي تضمنت العديد من الموضوعات منها اجتماع اللجنة العلمية و سلسلة اجتماعات تأسيسية لأكاديمية الثامن من أكتوبر التابعة للمركز وغيرها من الموضوعات التي جرى عرضها بالصحيفة التي تتألف من 12 صفحة.

وعقد المركز في 17 يناير الاجتماع الدوري للجنة العلمية بالمركز برئاسة د. علي أحمد عسكر، وتناول الاجتماع عدة موضوعات منها إعداد دليل إجراءات اللجنة العلمية ومناقشة مشروع نموذج تقديم المشاريع البحثية من قبل الباحثين والمختصين في كافة الجوانب بالإضافة إلى دراسة وتقييم بعض الموضوعات المحالة إلى اللجنة العلمية.

كما عقدت لجنة إعداد النظام الأساسي لأكاديمية الثامن من أكتوبر للتدريب التابعة للمركز اجتماعها التأسيسي في مقر المركز الليبي للدراسات الإستراتيجية والأمن الوطني، وذلك في 19 يناير حيث تناول جدول أعمال الاجتماع مراجعة ما تم مناقشته في اجتماع سابق للجنة، وتحديد الرؤية والرسالة والأهداف الخاصة بالأكاديمية كما تم خلال اللقاء مناقشة التبعية الإدارية للإدارة الخاصة بالأكاديمية وتحديد الهيكل التنظيمي لأقسامها وإداراتها ووحداتها.

شهر فبراير 2022

وفي بداية فبراير صدر العدد الرابع من صحيفة رؤية التي تضمنت العديد من العناوين منها تخريج دفعة تابعة لجهاز مكافحة المخدرات و الذكري 68 للحركة الكشفية في ليبيا ومؤسسها ( خليفة الزايدي ) وغيرها من الموضوعات التي جرى عرضها بالصحيفة التي تتألف من 12 صفحة.

وعقدت اللجنة العلمية في 7 فبراير بمقر المركز اجتماعها الدوري الخامس برئاسة د. منصور محمد علي وتناول الاجتماع اعتماد الصيغة النهائية لآلية عمل اللجنة العلمية ومناقشة بعض مشروعات البحوث والدراسات التي أحيلت إلى اللجنة لإبداء الملاحظات واعتمادها.

وعقد مدير عام المركز أ. د. مختار ابو صاع في 21 فبراير بصالة الاجتماعات بالمركز اجتماعا مع اللجنة المكلفة بدراسة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشباب الليبي واتجاهاتهم حول سوق العمل، وكذلك آليات ترقية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأداة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وأكد المدير العام على أهمية هذه الدراسة والخروج بنتائج وتوصيات تساعد صانعي القرار على اتخاذ القرار السليم الذي يخدم هذه الشريحة المهمة من المجتمع كذلك الاقتصاد الوطني.