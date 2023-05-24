بوشناف يشارك في أعمال الدورة الحادية عشر لمنتدى الأمن الدولي بموسكو

أخبار ليبيا 24

شارك مستشار الأمن القومي الليبي، المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الروسية موسكو، في افتتاح أعمال الدورة الحادية عشر لمنتدى الأمن الدولي، بمشاركة أكثر من مئة دولة من بينها ليبيا.

وتحدث، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بكلمة له عبر الدائرة المغلقة في افتتاح المنتدى، فيما حضر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الافتتاح.

وافتتح، أمين مجلس الأمن القومي في الاتحاد الروسي، نيكولاي بتروشيف، أعمال هذا المنتدى الدولي للمسؤولين رفيعي المستوى المسؤولين عن المسائل الأمنية في بلدانهم.

وقال مجلس الأمن القومي، إن مستشار الأمن القومي الليبي سيلتقي بعدد من نظرائه في عدة دول على هامش هذا المنتدى الدولي الهام.