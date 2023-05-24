تفاصيل لقاء “عبدالله اللافي” مع الأمين العام لجامعة الدول العربية

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عبدالله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، في #القاهرة، وفق بيان للمكتب الإعلامي للجامعة العربية.

وبحسب البيان أكد أبو الغيط دعم الجامعة العربية لجهود المُضي قدمًا بالمصالحة الوطنية ودفع العملية السياسية بما يفضى إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وإحلال الأمن والاستقرار”.

ووفقا للبيان شدد أبو الغيط على أهمية إنهاء التواجد العسكرى الأجنبي في ليبيا، ودمج الميليشيات المسلحة”.

وثمن اللافي دعم الجامعة العربية، لجهود تحقيق المصالحة الوطنية، وإتمام العملية السياسية انتهاءً بالانتخابات التي تتيح إحلال الاستقرار الدائم في البلاد.