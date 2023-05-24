باتيلي يعرب عن أمله في عقد مزيد من اجتماعات فريق العمل الأمني التابع للجنة المتابعة الدولية لعملية برلين داخل ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعرب، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن أمله في عقد مزيد من اجتماعات فريق العمل الأمني التابع للجنة المتابعة الدولية لعملية برلين داخل ليبيا.

وشارك عبدالله باتيلي اليوم في رئاسة الجلسة العامة الأولى لفريق العمل الأمني التابع للجنة المتابعة الدولية لعملية برلين على الأراضي الليبية مع تركيا.

وكتب عبدالله باتيلي، على تويتر: “آمل أن يكون هذا الاجتماع هو الأول من بين سلسلة اجتماعات مجموعة العمل الأمنية التي يمكن عقدها في مناطق مختلفة من ليبيا”.

وقال: “سيساهم ذلك في دفع العملية السياسية إلى الأمام وخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة وشاملة في عام 2023”.

وضم المشاركون في الاجتماع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)؛ رؤساء مشاركون إضافيون، بمن فيهم سفراء لدى ليبيا من المملكة المتحدة، والاتحاد الأفريقي والقائم بالأعمال في السفارتين الفرنسية والإيطالية في ليبيا؛ سفراء وممثلون من روسيا والجزائر ومصر وألمانيا وهولندا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وانضم ممثلون من الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية عبر تقنية مؤتمرات الفيديو عن بعد.

وأشار باتيلي إلى أن ليبيا لا تزال تواجه تحديات هائلة في طريقها للانتخابات، بما في ذلك ضمان بيئة آمنة ومأمونة، ومعالجة قضية التشكيلات المسلحة، وتعزيز المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وحماية حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وقال: “إنني أعول على تعاونكم في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا”. “أحثكم على اغتنام هذه الفرصة لتعزيز إنجازاتكم والتغلب على خلافاتكم.”