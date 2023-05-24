شاهد.. جهاز الأمن الداخلي يُنبـه هيئة الأوقاف عن أحد دروس مادة التربية الإسلامية

وجهه جهاز الأمن الداخلي كتابًا يُنبـه هيئة الأوقاف عن أحد دروس المنهج بالصف التاسع مادة التربية الإسلامية والتي وضعتها وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية.

نص الكتاب :

دولة ليبيا حكومة الوحدة الوطنية جهاز الأمن الداخلي

السيد / رئيس مكتب الهيئة العامة للأوقاف وشؤون

الزكاة الشاطئ

تحية طيبة ،،،،،

الموضوع / درس بالمقرر الدراسي للصف التاسع من خلال المتابعة والاطلاع تين وجود درس بالمقرر الدراسي لطلاب الصف التاسع لسنة 2022م – 2023م تحت موضوع (( الإسلام دين الحرية (( بالصفحة رقم (( 105 )) حيث أن فحوى موضوع الدرس يتحدث عن الحرية في العقيدة الإسلامية ، وإن الأسلام يجيز الحرية في العقيدة ؛؛؛؛ فإن هذا المفهوم خاطئ، حيث أن العقيدة الإسلامية توجب الالتزام بها في توحد (( الله عز وجل والإخلاص له ، والابتعاد عن المعاصي والذنوب لقول الله تعالى في كتابه العزيز (( إياك نعبد وإياك نستعين )) ((5)) من سورة الفاتحة؛؛؛؛ وقوله تعالى (( وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً )) الايه (30) من سورة النساء؛ ؛ ؛ ؛ ونحيل اليكم صورة من موضوع الدرس (( ؛؛؛ بالمقرر الدراسي ، وذلك من حيث الاختصاص لتوعية مدراء المدارس والطلبة والناس عامة عن طريق الأئمة والخطباء بالمساجد ، وكذلك بإعطاء محاضرات دينية توعوية داخل المداس والمعاهد والكليات بمنطقة وادي الشاطئ .