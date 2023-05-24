الاستعداد لسن غرامات مالية على من يهدد بالسلاح الأرواح ويروع الآمنين في طبرق

أخبار ليبيا 24-خاص

ناقش، عميد بلدية طبرق وعدد من الحكماء والأعيان والمشايخ من كل التركيبات الاجتماعية في طبرق الغرامات المالية التي ستسن على كل من يحمل السلاح ويطلق الرصاص ويتسبب في إزهاق الأرواح.

وقال، عبدالقادر حامد العبيدي، وأحد أعيان وحكماء طبرق، لأخبار ليبيا 24 اليوم الأربعاء، إن الغرامات المالية باهظة وتصل إلى 50 ألف دينار ليبي، مشيرًا إلى أنها ستكون متفاوتة حسب حالات القتل والمكان والترويع وقتل الأبرياء.

وأضاف العبيدي، أنّه تمّ “عقد عدد من الاجتماعات المتوالية بعد أن دُق “ناقوس الخطر” بوصول جرائم القتل إلى داخل غرف العناية بمركز طبرق الطبي”.

وقال، إن “انتشار السلاح هو أكثر الأسباب في القتل والحبوب والمخدرات تأتي ثانيًا”.

وأكد العبيدي، أن حكماء ومشايخ طبرق من كل القبائل متعاونين جدا وهم من سيضع الغرامات المالية، حتى تكون رادعا لمن تسول له نفسه، بأن يطلق النار ويتسبب في قتل الأرواح.

وذكر، أنّه سيتم الأيام القادمة عقد اجتماع هام مع الأوقاف والعدل والأمن لوضع ما تمّ التوصل إليه في اجتماع اليوم أمامهم لأخذ القرار النهائي الذي سيسري على الجميع .