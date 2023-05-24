بناء على معلومات واردة من تونس: الكشف عن شبكة يديرها ليبي بحوزتها كمية من الكوكايين

نجح أعضاء قوة المهام الخاصة بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومن خلال عمليات بحث وتحر من إلقاء القبض على متهم بترويج المخدرات مقيم في تركيا.

وقال بلاغ لداخلية الوحدة إنه بعد معلومات واردة من تونس تم ضبط المتهم وبحوزته بلحتين من مخدر الكوكايين داخل مركبته وبالاستدلال معه اعترف بوجود عدد 6 بلحات أخرى من مخدر الكوكايين داخل منزله فتم الانتقال للمنزل.

وفور وصول أعضاء القوة تعرضوا لاطلاق نار من بعض الخارجين عن القانون وتعامل أعضاء القوة معهم ولاذوا بالفرار.

وأضاف البلاغ أنه تم ضبط المخدرات الموجودة داخل المنزل وبلغ إجمالي ما تم ضبطه 8 بلحات. كما قام رئيس التشكيل العصابي المتواجد بتركيا بعرض رشوة بقيمة 50٫000 د ل ؛ واتخذت كافة الاجراءات القانونية حياله وإحالته إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص ولازال البحث والتحري مستمرين لضبط باقي التشكيل.