لجنة الخارجية تنظم اجتماعًا مشتركًا لبحث عمل مؤسسات المجتمع المدني

الوطن| رصد

نظمت لجنة الخارجية اجتماع مشترك جمع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، ورئيس مجلس الأمن القومي المستشار إبراهيم بوشناف و رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بريكة بالتمر، حيث تناول الاجتماع آخر مستجدات المجتمع المدني وأوضاع المفوضية، وأبرز ملاحظات مجلس الأمن القومي.

أكد رئيس مجلس الأمن القومي إبراهيم بوشناف حرص المجلس على التعاون بوضع الإطار القانوني المناسب من خلال تعديل القانون رقم 19 المتعلق بالجمعيات الأهلية وتقديمه بشكل إجرائي صحيح، وضرورة أن يوائم التعديل بين حقوق الإنسان ومتطلبات الحفاظ على الأمن القومي وأن تحترم مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأجنبية دور السلطات الليبية، وحرص المجلس على تسهيل عملية التسجيل وخاصة ما يتعلق بالموافقات الأمنية.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني “بريكه بالتمر” أبرز التعديلات التي سوف يتم إضافتها لتحديث القانون 19 المتعلق بالجمعيات الأهلية من أجل أن يلائم المرحلة ويضع الضوابط المطلوبة وخاصة ما يتعلق بالتمويل، ويوفر الإطار المناسب لعمل مؤسسات المجتمع المدني وبما يحترم الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي صادقت عليها ليبيا وأبرزها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري على أهمية وجود الإطار القانوني المناسب في أقرب وقت وعلى دور المفوضية كجسم تنفيذي يختص بتسجيل ومتابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وعلى ضرورة التنسيق مع مجلس الأمن القومي خاصة ما يتعلق بالجوانب الأمنية، بما يراعي الحقوق الدستورية المنصوص عليها بخصوص العمل المدني.