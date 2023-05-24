باتيلي: اجتماع مجموعة العمل الأمنية بليبيا يساهم في دفع العملية السياسية للأمام

شارك المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الأربعاء، في رئاسة الجلسة العامة الأولى لاجتماع مجموعة العمل الأمني التابع للجنة المتابعة الدولية لعملية برلين الذي عقد لأول مرة على الأراضي الليبية.

وضم الاجتماع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) والرؤساء المشاركون بمن فيهم سفراء دول من المملكة المتحدة، والاتحاد الأفريقي والقائم بالأعمال في السفارتين الفرنسية والإيطالية في ليبيا، سفراء وممثلون من روسيا والجزائر ومصر وألمانيا وهولندا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي، وانضم ممثلون من الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية عبر تقنية مؤتمرات الفيديو عن بعد.

وقال عبد الله باتيلي في كلمته: “آمل أن يكون هذا الاجتماع هو الأول من بين سلسلة اجتماعات مجموعة العمل الأمنية التي يمكن عقدها في مناطق مختلفة من ليبيا”، مشيراً إلى أنه “سيساهم في دفع العملية السياسية إلى الأمام وخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة وشاملة في عام 2023، مع قبول النتائج من قبل جميع الأطراف”.

وأشار المبعوث الأممي، إلى أن ليبيا لا تزال تواجه تحديات هائلة في طريقها للانتخابات، بما في ذلك ضمان بيئة آمنة، ومعالجة قضية التشكيلات المسلحة، وتعزيز المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وحماية حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.

Trending المبعوث الأممي: يجب جعل حقوق الإنسان في صلب جميع مراحل العملية السياسية بليبيا

وأضاف: “إنني أعول على تعاونكم في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا”، “أحثكم على اغتنام هذه الفرصة لتعزيز إنجازاتكم والتغلب على خلافاتكم”.

وفي إشارة إلى اندلاع الحرب في السودان المجاور، حذر الممثل الخاص للأمين العام من أن الجماعات المسلحة والمجرمين قد يستغلون حالة الطوارئ الإنسانية الناشئة في المناطق الحدودية لمصالحهم الخاصة.

وأعرب عن تضامنه مع الشعب السوداني الذي يعاني من “عنف لا يمكن التغلب عليه” ، ودعا إلى وقف فوري للأعمال العدائية وحل سلمي للأزمة.

وقال: “إنني أحثكم على مراقبة التطورات في السودان عن كثب واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أي آثار غير مباشرة”.

وأشاد باتيلي، بالعمل الأخير الذي قامت به اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في الجمع بين الجهات الأمنية والعسكرية في طرابلس وبنغازي.

وقال “يجب ألا نقلل من شأن الإنجازات التي تم تحقيقها حتى الآن – خاصة في دفع الحوار بشأن الانسحاب من المقاتلين والمرتزقة الأجانب”. “الزخم الإيجابي يتزايد. تم الإفراج عن سجناء. يتم لم شمل العائلات. هذا يعطي دفعة معنوية لمواطني ليبيا – لكننا بحاجة إلى المزيد. نحن بحاجة إلى دولة موحدة مع قادة مدنيين وعسكريين يعملون معًا للحفاظ على وحدة أراضي البلاد ، وإعادة بناء البلاد ماديًا ومعنويًا وغسل قلوب وعقول شعب البلاد من مشاعر الكراهية وانعدام الثقة “.

ولفت إلى أن الانتخابات لن تحل كل المشاكل ، لكنها ستكون “البوابة إلى مستقبل أفضل”.

من جهته أعرب السفير التركي في ليبيا، كينان يلماز، الذي شارك في رئاسة الاجتماع إلى جانب الممثل الخاص للأمين العام، عن أمله في أن يكون اجتماع مجموعة عمل الحلول “الأول من بين العديد من الاجتماعات التي ستُعقد في ليبيا ، وليس مجرد استثناء”.

وقال: “حقيقة أن مجموعة عمل الحلول قادرة على الاجتماع داخل ليبيا تثبت التقدم الملحوظ الذي أحرزه الجنرالات الليبيون الوطنيون في هذه القاعة”. “نحن ممتنون للممثل الخاص للأمين العام لإصراره على مناقشة القضايا الليبية في ليبيا”.

وانبثقت مجموعة العمل الأمنية من عملية برلين من أجل ليبيا، وهي عملية متعددة المسارات تيسرها الأمم المتحدة، واستضافتها الحكومة الألمانية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في عام 2020 ، لتكوين توافق في الآراء بين الدول الأعضاء المعنية بشأن الأزمة الليبية وتوفير مظلة دولية لحماية المناقشات الليبية الداخلية حول مستقبل البلاد.

وتم تنظيم الاجتماع في إطار مشروع الحوار السياسي المشترك بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.