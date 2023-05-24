بوشناف يشارك في افتتاح أعمال الدورة الـ11 لمنتدى الأمن الدولي بموسكو

شارك مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف في افتتاح أعمال الدورة الحادية عشر لمنتدى الأمن الدولي، الأربعاء بالعاصمة الروسية موسكو

وحضر المنتدى ممثلو أكثر من 100 دولة في أعمال المنتدى من بينها ليبيا، وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بكلمة له عبر الدائرة المغلقة في افتتاح المنتدى، فيما حضره وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وافتتح أمين مجلس الأمن القومي في الاتحاد الروسي نيكولاي بتروشيف أعمال هذا المنتدى الدولي للمسؤولين رفيعي المستوى المسؤولين عن المسائل الأمنية في بلدانهم، حيث يقام المنتدى برعاية المجلس.

ووجه بتروشيف الدعوة لبوشناف للمشاركة على رأس وفد رفيع في أعمال المنتدى، حيث يلتقي مستشار الأمن القومي الليبي بعدد من نظرائه في عدة دول على هامش هذا المنتدى الدولي الهام.