السفير الألماني: سيف الاسلام القذافي لا يواجه حكماً من الجنائية الدولية

صرح سفير ألمانيا لدى ليبيا مِخائيل اونماخت أن بلاده تدعم الجنائية الدولية لكن سيف الإسلام القذافي لا يواجه حكمًا من تلك المحكمة فهو مطلوب فقط للتحقيق.

وقال السفير الألماني في تصريحات تلفزيونية أنه من اللازم أن تُشارك كل مكونات المجتمع الليبي في هذا القرار وكذلك في الانتخابات.

واضاف اونماخت “ترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا قرار ليبي تحدده القوانين والتشريعات الليبية”، مشيراً إلى أنه “حال فوز سيف الإسلام القذافي برئاسة ليبيا سنرى إمكانية التعاون معه”.

وشدد اونماخت على أن “الأهم من السؤال عن إمكانية التعامل الدولي مع سيف الإسلام القذافي هو الإرادة الليبية وقبولهم لنتيجة الانتخابات”، مضيفاً “قواعد الترشح في عام 2021 لم تكن واضحة ولهذا ترشح سيف الإسلام ولهذا فالأمر الآن يحتاج لإجماع ليبي”.

ونوه السفير الألماني إلى أنه “لا يزال هناك أيضًا خلاف على ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين وهذا ليس بقرار دولي لكنه يخص الليبيين”.