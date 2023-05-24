السفير الفرنسي يلوح بـ”العقوبات” لمعرقلي الانتخابات في ليبيا

صرح سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، أن الانتخابات محطة ضرورية لاستقرار ليبيا وعلى الفاعلين الليبيين تذكر أن هناك نظام عقوبات أوروبي يخضع لمراجعة سنوية.

وقال مهراج في تصريحات صحفية أن نظام العقوبات يستهدف أولئك من يهدّدون الاستقرار وحقوق الإنسان في ليبيا ومن يعيقون الانتقال السياسي، مضيفاً أن “على الجميع تذكر وجود إجماع دولي حول إجراء الانتخابات في ليبيا”.

وأشار مهراج إلى أنه “يجب التأكد من أن جميع المرشحين على قدم المساواة وأنه لا يجوز استخدام الأموال العامة لأغراض الحملة الانتخابية”، منوهاً ان “بعض الشخصيات الفاعلة بالساحة الليبية تخشى بالفعل فقدان موقعها الراهن عبر الانخراط بالعملية الانتخابية المستهدفة”.

وأضاف مهراج أن “رغم تلك المخاوف لا يوجد هناك من أعلن معارضته إجراء الانتخابات”، مشيراً إلى أن “المخاوف حول الانتخابات يمكن معالجتها عبر ضمان أن تتسم المنافسة الانتخابية بالنزاهة والعدالة، واحترام الجميع نتائج صندوق الاقتراع”.