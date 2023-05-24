مسؤول عسكري يكشف سبب تحطم طائرة عمودية بالقرب من مشروع السرير الزراعي

أخبار ليبيا 24

أكد مسؤول عسكري، أن خللا فنيا هو ما تسبب في سقوط الطائرة العمودية بالقرب من مشروع السرير الزراعي.

وقال المسؤول العسكري، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، لأخبار ليبيا 24، الاربعاء، إن “الطائرة سقطت بسبب خلل فني مفاجئ، بعد إقلاعها من مشروع السرير الزراعي”، مكدًا نجاة جميع من كان على متنها، وعددهم تسعة أشخاص، بعدما تعرضوا لإصابات بسيطة ومتوسطة.

وأوضح المسؤول، أنّه جرى إسعاف المصابين إلى حقل مسلة وقدّمت لهم الإسعافات الأولية لهم، ومن ثم جرى نقلهم إلى بنغازي عبر طائرة انطلقت من قاعدة بنينا الجوية إلى مطار مسلة للعودة لاستكمال العلاج.

وقال، إنهم يتلقون الخدمات الصحية والرعاية اللازمة في مستشفى المروة التخصصي.