مترشح رئاسي يدعو الاطراف المتنازعة التوافق بشأن تشكيل حكومة موحدة لدعم الانتخابات

دعا المترشح الرئاسي، إسماعيل الشتيوي، الأطراف المُتنازعة للاتفاق على تشكيل حكومة موحدة لدعم الانتخابات أمنيًا ولوجستيًا، والتعهد بقبول نتائجها.

وقال الشتيوي في تصريحات صحفية أن “مجلسا النواب والدولة لن يتوصلا إلى أي اتفاق مُرضٍ لهما ولبقية الأطراف”، مشيراً إلى أن “عدم توافق لجنة “6+6″ قد يُفسح مجالاً واسعًا لتدخل البعثة الأممية وإدارتها المُباشرة لهذه المهمة”.

وأضاف الشتيوي أنه “لابد من اتفاق كافة الأطراف على حكومة موحدة والتوافق على نوع الضمانات المُقترحة لقبول نتائج الانتخابات”، منوهاً إلى أنه “يجب التوافق أيضًا على الإطار التشريعي متمثلاً في القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية”.

وأشار الشتيوي إلى أنه “من المستبعد توحيد المؤسسة العسكرية حاليًا، وأقصى ما يمكن أن تحققه اللجنة هو تثبيت وقف إطلاق النار تمهيدًا للانتخابات”.

وأكد الشتيوي أن “الدور الروسي كان ولا يزال فاعلاً ومؤثرًا في ليبيا على وجه الخصوص، موضحاً ان “ارتباط روسيا بمصالح اقتصادية مُهمة في ليبيا، يُتيح لها أن تؤدي دورًا إيجابيًا في عملية التسوية السياسية”.