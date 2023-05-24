حراك مدني يرفض إعلان لجنة “6+6” إجراء الانتخابات العام القادم

رفض الحراك المدني لإعادة الشرعية للشعب، في بيان له، إعلان لجنة “6+6” إجراء الانتخابات مطلع العام القادم، بدلاً من العام الجاري: لجنة مُغتصبي الشرعية أعلنت بشكل مُخزي بألا ننتظر منهم انتخابات قبل إعادة تشكيل السلطة التنفيذية.

وقال الحراك في بيان صادر عنه، أن غاية ومبتغى رئاسة مجلسي “النواب والدولة” الاستيلاء والاستحواذ على السلطة التنفيذية.

وأضاف البيان أن “إصرار رئاسة “النواب والدولة” على تشكيل سلطة تنفيذية جديدة تمديد صريح لبقائهما واغتصابهما للسلطة التشريعية، مما يُنهي آمال الشعب الليبي بإنهاء المراحل الانتقالية”، مشيراً إلى “نية رئاسة مجلسي “النواب والدولة” البقاء والاستمرار في المشهد تحت شعار إما القبول بنا أو الدمار والفناء”.

وأكد الحراك إنه “لابد من قطع الطريق على مغتصبي السلطة، ومن يتماهى معهم لإبقاء الوضع على ما هو عليه، ومنع البلاد من الوصول للاستقرار”، مضيفاً أن “الصراع على السلطة التنفيذية سيُهدد ما تبقى من سلم أمني وأهلي في #ليبيا، ويُعمق الانقسام المؤسساتي”.

ورفض الحراك تفصيل قوانين انتخابية تناسب شخصيات بعينها بحجة أن الاستقرار لن يتحقق إلا إذا كانوا جزءًا من الحل”.