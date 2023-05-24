برلماني يكشف عن محاولات لإستبعاد شخصيات محددة من الترشح للرئاسة

أكد عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي أن استبعاد أي شخصيات طامحة في الترشح للرئاسة، يُعيدنا إلى النقطة صفر.

وقال العرفي تصريحات صحفية أن هناك تيارات وتشكيلات معينة في ليبيا، تستهدف إقصاء واستبعاد شخصيات محددة، الأمر الذي قد يُعيدنا إلى المربع الأول، ويهدد العملية الانتخابية برمتها.

وأضاف العرفي أن “عدم الاتفاق على مشاركة الكل، سيُعرقل تسليم الأطراف الفاعلة من الأفرقاء الليبيين بنتائج الانتخابات”، مشيراً إلى أنه “يجب إتاحة فُرص الترشح لكل راغب في المنافسة، مع تقديم تعهدات وضمانات بقبول النتائج التي تسفر عنها عملية الاقتراع”.

وأشار العرفي إلى أنه “من الممكن تفعيل مبادرة البعثة الأممية، بتشكيل لجنة رفيعة المستوى من الفقهاء الدستوريين والقانونيين، لإعداد القوانين الانتخابية بصيغة يتوافق عليها الجميع”.