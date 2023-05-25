غرفة الطوارئ الصحية الكفرة تبحث توفير الاحتياجات الطبية

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ناقش رئيس غرفة الطوارئ بالمنطقة الشرقية إسماعيل العيضة، خلال اجتماعه مع مديري المراكز التخصيصية والمستشفيات ببلدية الكفرة،الخريطة الصحية التي تهدف إلى توفير الاحتياجات الضرورية والعاجلة للحد من النقص الذي تعاني منه المراكز والمستشفيات، نتيجة عدمتوفير جهاز الأمداد الطبي للأدوية والمستلزمات الطبية.

وجاء الاجتماع الذي عُقد بغرفة الطوارئ الطبية ببلدية الكفرة بناء على تعليمات وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبد الجليل، لبحثإمكانية توفير المخصصات المالية للقطاع الصحي الخاصة ببند التحسين والتطوير للمراكز الصحية والتي لم يتم صرفها لأكثر من عامين.

من جانبه قال العيضة إنه تم خلال الاجتماع بحث ضرورة العمل على توفير احتياجات القطاع الصحي التي أُرسلت في وقت سابق لجهازالإمداد الطبي، بالإضافة إلى التنسيق بين المراكز الصحية لسد العجز في العناصر الطبية والطبية المساعدة، ووضع الحلول المناسبة لإيجادالبدائل لصرف المخصصات المالية، وسداد مرتبات المتعاونين والعناصر الطبية.

وأكد العيضة على أنه تم التنسيق مع القوافل الطبية وتوفير الاحتياجات العاجلة لها بالتنسيق مع الوزارة لزيارة الكفرة وإجراء الفحوصاتالطبية والجراحات التخصصية من أجل رفع عناء السفر عن المواطن.