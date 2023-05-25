بالاشتراك مع تركيا.. باتيلي يترأس مجموعة العمل الأمنية للمرة الأولى منذ تأسيسها في ليبيا

ترأس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا اليوم، بالاشتراك مع الجمهورية التركية، أول جلسة عامة تعقدُها داخل الأراضي الليبية مجموعةُ العمل الأمنية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية التابعة لمسار برلين.

وحضر الاجتماع أعضاءُ اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والأعضاء الآخرون للرئاسة المشتركة، بمن في ذلك سفيرة المملكة المتحدة في ليبيا والممثلة الخاصة للاتحاد الإفريقي، والقائمان بالأعمال في سفارتي فرنسا وإيطاليا، بالإضافة إلى سفراء وممثلي كل من روسيا والجزائر وجمهورية مصر العربية وألمانيا وهولندا وسويسرا ودولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي. وشارك في الاجتماع كذلك ممثلان عن الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية عبر وسائل الاتصال المرئي.

وفي كلمته في بداية الاجتماع، عبر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، عن أمله في “أن يشكل هذا الاجتماع باكورة اجتماعات أخرى لمجموعة العمل الأمنية يمكن أن تُعقدَ في مختلف مناطق ليبيا. الأمر الذي سوف يسهم بالتأكيد في الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في 2023، وقبول جميع الأطراف بنتائجها”.