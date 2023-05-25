النائب العام يأمر بحبس المتهمين في قضية مقتل مشجع نادي الاتحاد

الوطن|رصد

أمر النائب العام الصديق الصور بحبس المتهمين بقتل المواطن “عبد المهمين الفلاح”، وهم أحد منتسبي وزارة الداخلية المكلفين بحفظ الأمن في المكان، وعضو هيئة الشرطة الذي علم بوقوع الجريمة ولم يبلغ عنها.

وكان قد تمم وكيل النيابة، بنيابة باب بن غشير الجزئية، جزءًا آخر من الإجراءات المتعلقة باستقصاء واقعة قتل المواطن عبد المهمين عز الدين الفلاح، ومن بين عدة إجراءات، ‏أخصها تدوين ما بدا من ملاحظات عند معاينة محل ارتكاب الجناية وإجراء مناظرة جثمان الضحية.

وأسفر البحث عن إثبات هوية الجاني، وهو أحد منتسبي وزارة الداخلية المكلفين بحفظ الأمن في المكان، بالإضافة لتورط عضو هيئة الشرطة الذي علم بوقوع الجريمة ولم يبلغ عنها.

وطلب المحقق تقرير صفة تشريحية، فتبين للنيابة العامة أن سبب الوفاة هو تعرض المجني عليه لطلق ناري أصابه في رأسه.

وبادر المحقق إلى إجراء استجوابه، فاعترف الجاني بواقع إطلاقه عيار ناري تجاه المركبة الآلية التي كان على متنها المجني عليه، بعد سماعه كلام فاحش قاله أحد الأشخاص، دون أن يذكر من الشخص.

واستجوب المحقق، في سياق إجراءات جمع الأدلة، عضو هيئة الشرطة الذي علم بوقوع الجريمة وشخص مرتكبها ولم يبادر إلى الإبلاغ عنها، ولم يأتي عشو الشرطة بما ينفي عنه المسؤولية.