بوشعالة: مستمرون في رفضنا للتعديل الدستوري الـ 13

أعرب عضو مجلس الدولة الاستشاري إبراهيم بوشعالة عن رفضه أعمال لجنة “6+6” المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية باعتباره مبنية على أساس التعديل الدستوري الـ 13، الذي اعتبره مرفوضا لأنه فُرض عليهم، بحسب رأيه.

وقال بوشعالة في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الموالية للمليشيات المسلحة: “نرجو أن يكون القضاء الليبي نزيها، وثقتنا كبيرة به في فصل قانوني في الطعون المقدمة ضده وليس فصل مجاملة ولا أمر واقع”.

وأضاف أن “أعضاء لجنة 6+6 المجتمعين في المغرب لم يبينوا أوجه الاتفاق وماهية الحلول المتوصل إليها بشأن النقاط الخلافية حول القوانين الانتخابية”، ورأى أن مسألة إعادة تشكيل حكومة موحدة، لا يهم أن تكون حكومة جديدة أم يتم تعديل الحكومة الحالية بقدر ما يهم أن تبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي وتشرف على الانتخابات بكافة ربوع البلاد وتضمن نزاهة العملية الانتخابية.

وكانت لجنة 6+6 قالت في بيان إنها حققت تقدما كاملا بشأن النقاط المتعلقة بانتخاب “رئيس الدولة ومجلس الأمة” وكيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر القوائم الحزبية والفردية.