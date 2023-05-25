| مصر ترحب بجهود لجنة “6+6” المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية

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2023/05/24 على الساعة 22:30

: رحبت جمهورية مصر العربية، بجهود لجنة “٦+٦ ” المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية على النحو الذي ورد فى البيان الصادر عن اللجنة أمس ٢٣ الجاري.

وأعربت مصر، عن تطلعها إلى مواصلة مجلسي النواب والأعلى الدولة ولجنة “6+6” لمهامهم من أجل استيفاء الإطار القانوني اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت في ليبيا، والتزاماً بالملكية الليبية للحل، وبما يتيح المجال أمام الشعب الليبي لتحقيق تطلعاته وبناء مستقبله، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

وأمس الثلاثاء، أصدرت لجنة “6+6” بيانا حول نتائج المباحثات التي عُقدت في مدينة بوزنيقة بالمملكة المغربية بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة والمكلفة بإعداد مشروعات القوانين الانتخابية.

وأكدت اللجنة، خلال بيان لها، أن السلطة التشريعية القادمة أي مجلس الأمة ستشكل من غرفتين مجلس النواب ومجلس الشيوخ وهو ما يستغرق بعض الوقت في صياغة وضبط التشريعات الخاصة بها.

وأوضح البيان، أن الانتخابات التشريعية والرئاسية سيتم تنظيمها وفق إجراءات متزامنة، مؤكدا أن مفاوضات اللجنة حققت توافقا كاملا بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية.

وكشفت اللجنة المشتركة عن التقدم المنجز في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ حسب الدوائر الانتخابية والإجراءات الخاصة بتشكيل واعتماد قوائم الترشيحات وتمثيل المرأة وضبط الجرائم الانتخابية وإجراءات الطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ وتنظيم حق جميع المترشحين في الولوج بشكل منصف إلى المنصات الإعلامية الحكومية وكذلك الخاصة.

وأكد رئيس لجنة “6+6 ” بمجلس الدولة عمر أبو ليفة، أن مجلس الأمة سيشكل من غرفتي مجلسي النواب والشيوخ، وأضاف بوليفة، خلال مؤتمر صحفي لرئيسي لجنة الحوار “6+6” أننا نسعى للتوصل لإطار تشريعي لإجراء الانتخابات. وشدد بوليفة على أن أجواء إيجابية خيمت على المفاوضات والمباحثات بين وفدي مجلسي الدولة والنواب.