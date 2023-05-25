الصحة الليبية تبحث سبل دعم مستشفى تراغن التعليمي

الوطن| رصد

بحث وزير الصحة بالحكومة الليبية، الدكتور عثمان عبد الجليل، مع مدير عام مستشفى تراغن التعليمي، الدكتور حسين أحمد، سير العمل بالمستشفى وطرق دعمه وحل الصعوبات التي تواجهه باعتباره أحد ركائز القطاع الصحي في الجنوب.

وقال الدكتور حسين أحمد، إن المستشفى يقدم خدماته لرقعة واسعة من الجنوب ابتداء من اوباري حتى غات، ويعمل بصورة ممتازة، ويقوم بعمليات الجراحة العامة وعمليات العيون والنساء والولادة، بالإضافة إلى عمليات المفاصل ويقدم في خدماته في تخصص الباطنة والمختبرات.

وتسعى الوزارة من خلال استراتيجيتها إلى دعم القطاع الصحي والرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها المستشفيات والمراكز الصحية من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.