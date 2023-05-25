“داخلية الدبيبة”: ضبط تشكيل عصابي لترويج المخدرات يقوده شخص بتركيا 

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بناءً على ورود معلومات مصدرية بدولة تونس عن ضبط تشكيل عصابي يرأسه شخص ليبي يقيم بدولة تركيا ويقوم بترويج المخدرات داخل ليبيا عن طريق اشخاص يتعامل معهم.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن جهود أعضاء قوة المهام الخاصة بالجهاز أسفرت عن ضبط شخص من ضمن هذا التشكيل وبحوزته عدد بلحتين من مخدر الكوكايين داخل مركبته ؛ وبالاستدلال معه اعترف بوجود عدد 6 بلحات أخرى من مخدر الكوكايين داخل منزله فتم الانتقال للمنزل.

وأضافت؛ أنه فور وصول أعضاء القوة تعرضوا لاطلاق نار من بعض الخارجين عن القانون وتعامل أعضاء القوة معهم ولاذا المجرمين بالفرار، وتم ضبط المخدرات الموجودة داخل المنزل وبلغ إجمالي ما تم ضبطه 8 بلحات.

وقام رئيس التشكيل العصابي المتواجد بتركيا بعرض رشوة بقيمة 50٫000 د ل ؛ واتخذت كافة الاجراءات القانونية حيال المقبوض عليه وأحالته إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص ؛ هذا ولازال البحث والتحري مستمرين لضبط باقي التشكيل.