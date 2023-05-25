| أبوالغيط يؤكد لـ”اللافي” دعم الجامعة العربية لجهود المصالحة الوطنية في ليبيا

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2023/05/24 على الساعة 21:55

: أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أنّ الجامعة العربية تدعم كافة الجهود التي من شأنها المضي قدما بالمصالحة الوطنية ودفع العملية السياسية في ليبيا بما يفضى إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وإحلال الأمن والاستقرار بها وإنهاء التواجد العسكرى الأجنبي في ليبيا ودمج الميليشيات المسلحة، وفق ما صرح المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام جمال رشدي.

وشدد أبو الغيط اليوم الاربعاء، خلال مباحثات بالقاهرة مع نائب رئيس المجلس الرئاسى عبدالله اللافي، على أهمية إحلال الأمن والاستقرار في ليبيا وإنهاء التواجد العسكري الأجنبي بها ودمج الميليشيات المسلحة.

ونقل المتحدث الرسمي أن لقاء أبو الغيط واللافي شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات التي تشهدها الساحة الليبية، كما تناول اللقاء تطورات العملية السياسية في ليبيا، وجهود إتمام مشروع المصالحة الوطنية والخطوات المقبلة في هذا الشأن.

وأوضح رشدي أن أبوالغيط رحب بما ذكره نائب رئيس المجلس الرئاسى من التعويل على دور جامعة الدول العربية، من خلال دعمها للجهود الساعية لتحقيق المصالحة الوطنية، وإتمام العملية السياسية انتهاءً بالانتخابات الوطنية التي تتيح إحلال الاستقرار الدائم في البلاد.

من جانبه قال اللافي، في تصريحات صحفية بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة عقب اللقاء، إن المباحثات “تناولت الأزمة السياسية في ليبيا، وأبعادها المختلفة”، مشيراً إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية “أكد دعمه لتطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وذلك بموجب قوانين يتوافق عليها الجميع، توفر ضمانات وحوافز تعطي للجميع فرصة المشاركة في العملية السياسية والانتخابات البرلمانية والرئاسية”، مبرزاً أن المباحثات تناولت موضوعات وصفها بـ”المهمة”، وتتعلق بمشروع المصالحة الوطنية، الذي طرحه المجلس الرئاسي الليبي، الذي “يطمح لإنجاز الاستحقاق الانتخابي الذي ينتظره الشعب الليبي”.

وأشار اللافي إلى “تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الجامع، الذي دعا له المجلس الرئاسي، تتولى التحضير للمؤتمر ووضع جدول أعماله”، موضحاً أن “الجامعة العربية ستشارك عبر مندوب لها في المؤتمر الجامع لإنجاز مشروع المصالحة الوطنية”، ومرحباً بدور الاتحاد الأفريقي الداعم لمشروع المصالحة الوطنية.

كما أعرب اللافي عن أمله في أن يتوصل اجتماع لجنة (6+6) في المغرب إلى “توافق على القوانين والتشريعات اللازمة لإنجاز مشروع الانتخابات”، وقال: “نأمل أن نسمع خلال يومين عن توافق يمهد لإنجاز الاستحقاق الانتخابي”.