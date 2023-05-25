الحصادي: لنكن جمعيا عونا لـ”6+6″ من أجل إنجاز الاستحقاق الوطني

رحب عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي بالتقارب والتوافق بين اللجنة المشتركة لصياغة القوانين الانتخابية “6+6”.

وقال الحصادي في تصريح صحفي: “لنكن جمعيا عونا لهم لإنجاز الاستحقاق الوطني لاستكمال التوافق والخروج بقوانين تلبي وتحقق رغبة الليبيين للذهاب إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى أقرب الآجال دون مماطلة أو مراوغة أو تحايل”.

وأضاف أن “التوافق عمل وطني يحتاج إلى تنازل وإرادة و وضع مصلحة الوطن العليا فوق أي مصلحة ضيقة، وفى كل المحطات كنا مع التوافق والحلول السياسية وما زلنا، ولم نلتفت إلى الأصوات الناشزة المحرضة على الحرب أو الانقسام أو الفتنة أو الكراهية” وفق قوله.

وكانت لجنة 6+6 قالت في بيان إنها حققت تقدما كاملا بشأن النقاط المتعلقة بانتخاب “رئيس الدولة ومجلس الأمة” وكيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر القوائم الحزبية والفردية.